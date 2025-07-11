 تموين الإسكندرية: ضبط 30 شيكارة دقيق مدعّم داخل مخبز في برج العرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تموين الإسكندرية: ضبط 30 شيكارة دقيق مدعّم داخل مخبز في برج العرب

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 3:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 3:59 ص

وجّه المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة بالإسكندرية، إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، وتحت إشراف السيد عبد الله، رئيس الرقابة، بتنفيذ حملات رقابية في نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لحيازته وتجميعه دقيقًا بلديًا مدعمًا من السوق السوداء، بغرض سد العجز في الأرصدة لديه والاتجار غير المشروع والتربح.

وتم ضبط والتحفظ على عدد 30 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.


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