استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

استشهد شخص وأُصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة النميرية في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن الطائرة أطلقت 4 صواريخ باتجاه السيارة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لإخلاء المصابين.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن الغارة أدت إلى "سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة".

تأتي هذه الغارة في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لبنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 نوفمبر الماضي، إذ تشنّ القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، وتواصل عمليات التجريف والتفجير، فضلاً عن تمركزها في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.