الخارجية الأمريكية: حزب الله منظمة خطيرة تواصل تعزيز حضورها الخارجي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن حزب الله اللبناني لا يزال يعتبر منظمة خطيرة، مشددة على أنه يواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، وذلك في تقييم جديد لقدرات الحزب.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، جاء ذلك خلال بيان صدر بعد اجتماع عقدته وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وهو الاجتماع 14 لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون، والمخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، بمشاركة دولية واسعة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، خلال بيان، أن الاجتماع ركز على "استعراض قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي".

وشدد المشاركون على أن "حزب الله يواصل تعزيز حضوره الخارجي، ويسعى إلى الحفاظ على قدرته على تنفيذ هجمات مفاجئة دون إنذار مسبق، ما يجعله تهديدا مستمرا للأمن الإقليمي والدولي".

وأوضحوا أن "الحزب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقشأ يضا الأزمة المالية التي يواجهها الحزب، والتي قد تدفعه إلى توسيع أنشطة جمع الأموال وشراء المعدات، خاصة في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى، في محاولة لتعويض الخسائر وتجاوز القيود المفروضة عليه.

واستعرضت الدول المشاركة خلال الاجتماع أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا لتقويض البنية المالية للحزب وعرقلة أنشطته، مؤكدين التزامهم المشترك بمواجهة الخطر المستمر الذي يشكله حزب الله على المستوى الدولي.