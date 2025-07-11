زيارة تفقدية لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى محطة غرب العريش

تفقد المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة مياه غرب العريش بمنطقة الكيلو 17.

استمع المهندس خالد العمري إلى شرح وافٍ حول مكونات المحطة وطبيعة التشغيل والإنتاج، قدّمه مهندسو الشركة المشغّلة "ماتيتو"، حيث تم استعراض الطاقة التصميمية للمحطة، والمراحل المختلفة لمعالجة المياه، إلى جانب أنظمة التشغيل والتحكم الآلي.

وعقب العرض، قام المهندس خالد العمري بجولة ميدانية داخل المحطة، تفقد خلالها مكونات المنظومة الفنية والهندسية، موجّهًا بضرورة الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على سير العمل بالمواقع الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة شمال سيناء.