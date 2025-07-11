ضبط متهمين بالتعدي بالضرب على أجنبي وسرقة شقته بالتجمع

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة التعدي بالضرب على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وسرقة مسكنه بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقرر بقيام مجهولان بالتعدى عليه بالضرب داخل مسكنه وسرقة حقيبة خاص به ولاذا بالفرار.

وأضاف المُبلغ أن الحقيبة بداخلها مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، وهاتفين محمول، وجواز سفر، وبعض متعلقاته.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين ، سيدة لها معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم هاتف محمول - مبلغ مالي عملات أجنبية.

وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.