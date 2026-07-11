محافظ المنوفية: 39 مليون جنيه لتطوير ورصف شوارع حي شرق شبين الكوم

أعلن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن إجمالي استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 - 2027 بحي شرق شبين الكوم بلغ 39 مليونا و50 ألف جنيه، لتنفيذ حزمة من مشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، اليوم السبت، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بعدد من شوارع حي شرق شبين الكوم، يرافقه هيثم عازق، رئيس حي شرق، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على الموقف النهائي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي الزناتي والمدينة المنورة، ضمن متفرعات مدخل ميت خاقان، بإجمالي مسطحات تبلغ 7 آلاف متر مربع، تنفذها مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من تطوير 10 شوارع ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

ووجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة بصورة دورية للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، لما لها من دور في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة بحي شرق تستهدف تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها شوارع مصطفى كامل البحري، ومستشفى الدرة، وعصام، والجمل، في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لكل مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.