العثور على رجل الأعمال الأمريكي جيفري إيبستين منتحرا فيما يبدو في زنزانته

عُثر على الملياردير الأمريكي جيفري إيبستين ميتا يوم السبت بعد انتحاره فيما يبدو داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزا بدون إمكانية الإفراج عنه بكفالة في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس في حين قال مصدر إنه لم يكن يخضع لمراقبة الانتحار وقت وفاته.



وقال المكتب الاتحادي للسجون، الذي يدير سجن مانهاتن السفلى، في بيان إن إيبستين (66 عاما) عُثر عليه بلا حراك في وحدة خاصة للسكن في المركز الإصلاحي الرئيسي ونُقل إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

وألقي القبض على إيبستين في السادس من يوليو تموز لكنه رفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات، وبعضهن في سن الرابعة عشرة، في الفترة بين عامي 2002 و2005 على الأقل.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه عثر على إيبستين فاقدا الوعي الشهر الماضي في زنزانته مع وجود علامات على عنقه وفتح مسؤولون تحقيقا في ذلك الحادث باعتباره محاولة انتحار.

وقال مصدر مطلع على الموضوع لرويترز إنه بالرغم من ذلك رفع إيبستين من نظام لمراقبة الانتحار وهي مجموعة من الإجراءات خاصة بالنزلاء الذين يعتبرون معرضون لخطر الانتحار. وأوضح المصدر أنه كان يخضع للمراقبة حتى ساعة متأخرة يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن الملياردير كان في الزنزانة بمفرده عندما عثر على جثته.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار إن مكتب التحقيقات الاتحادي والمفتش العام لوزارة العدل فتحا تحقيقات في الواقعة وأضاف أنه ”فُزع“ عندما علم بوفاة إيبستين في سجن اتحادي.

وقال بار في بيان ”وفاة إيبستين تطرح تساؤلات خطيرة يتعين الإجابة عليها“.

وقال مصدر غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام إن اثنين من حراس السجن يتعين عليهم القيام بعمليات تفتيش منفصلة على جميع السجناء كل 30 دقيقة لكن الإجراء لم يكن يتبع خلال الليل.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين على الحراس إجراء تفتيش آخر كل 15 دقيقة على السجناء الخاضعين لمراقبة الانتحار.

وقالت آيا ديفيز، وهي متحدثة باسم مكتب الفحص الطبي الرئيسي في مدينة نيويورك إنها لا تستطيع تحديد كيف حدثت وفاة إيبستين قبل فحص جثمانه.

جاءت وفاة إيبستين بعد يوم من الكشف عن دعوى رفعتها امرأة أمام محكمة اتهمت فيها إيبستين باحتجازها واسترقاقها جنسيا وقالت إن أحد مساعدي الملياردير الأمريكي أرغمها على ممارسة الجنس مع ما لا يقل عن ستة شخصيات بارزة.

ولم يرد محامو مساعد الملياردير على عدة طلبات للتعليق أرسلت من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني.