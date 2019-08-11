المئات يرددون هتافات مناهضة للهند في كشمير عشية العيد

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير يوم الأحد احتجاجا على قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص للولاية رغم القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الهندية على السفر وقطع الاتصالات لليوم السابع على التوالي.

وكان قد تم تخفيف القيود بصفة مؤقتة يومي الجمعة والسبت للسماح للمخابز والصيدليات ومتاجر الفاكهة بفتح أبوابها قبل عيد الأضحى لكن السلطات أعادت فرضها في أجزاء كبيرة من المدينة بعد ظهر يوم الأحد.

وجابت عربات الشرطة بعض الأماكن لتوجيه أوامر للناس بإغلاق المتاجر والعودة إلى منازلهم وقال شهود إن معظم الشوارع سادها الهدوء بحلول المساء مع انتشار آلاف الجنود.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إغلاقا على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة يوم الأحد الماضي حيث قطعت الاتصالات واعتقلت أكثر من 300 من الزعماء السياسيين والناشطين‭‭‭ ‬‬‬وأقامت حواجز على الطرق لمنع الحركة مما يمثل حظرا فعليا على التجول.

وسعيا لتشديد قبضتها على المنطقة التي تطالب بها أيضا باكستان المجاورة أعلنت الهند يوم الاثنين الماضي إلغاء حق ولاية جامو وكشمير في وضع القوانين الخاصة بها وأتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك.

وقال شاهدان من رويترز إن بعض الكشميريين الغاضبين تجمعوا عند مسجد في حي سورا في سريناجار بعد صلاة الظهر يوم الأحد وبدأوا في ترديد هتافات مناهضة للهند.

ورفع المحتجون لافتة كبيرة مكتوب عليها ”انقذوا المادة 35 إيه“ في إشارة إلى البند الدستوري الذي ألغته الهند الأسبوع الماضي.‭‭‭ ‬‬‬وسارت حشود من النساء والفتيات بأغطية رأس زاهية خلف الرجال.

وصاح الحشد ”ما الذي نسعى إليه؟ الحرية! ومتى نريدها؟ نريدها الآن!“.

ورفع بعض المحتجين لافتات ورقية منها لافتة تقول: ”مودي .. كشمير ليست من ممتلكات والدك“.

ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على طلب للتعليق.

تأتي المظاهرة في سورا في أعقاب احتجاج أكبر بكثير في نفس المنطقة يوم الجمعة عندما شارك شبان مؤيدون للاستقلال في مسيرة قبل أن تتصدى لهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع‭‭‭ ‬‬‬وطلقات الخرطوش.

كان الزعماء في كشمير حذروا من رد فعل عنيف من إلغاء الحكم الذاتي في منطقة يخوض فيها المسلحون قتالا ضد الحكم الهندي منذ نحو 30 عاما مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

* رشق بالحجارة

ذكرت رويترز أن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص شاركوا في احتجاج يوم الجمعة في سورا بناء على تقديرات مصدر بالشرطة والتي أكدها أيضا اثنان من شهود العيان. وقدم مصدر آخر يوم السبت لرويترز تقديرات مماثلة.

وخفضت باكستان العلاقات الدبلوماسية مع الهند وعلقت التجارة معها احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها نيودلهي مؤخرا.

وشبه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الأحد السياسات القومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بالسياسات التي قادها الزعيم الألماني أدولف هتلر والمتعلقة بتفوق الجنس الآري.

وحذر خان من أن تتخطى أفعال مودي حدود كشمير وتستهدف في النهاية المسلمين الهنود وباكستان المجاورة.

وقالت باكستان يوم السبت إنها حصلت على دعم الصين في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتنديد بقرار الهند بتغيير الوضع الخاص بجامو وكشمير.