وزيرة الدفاع اللبنانية: يوجد استدعاءات لأشخاص جدد يجرى التحقيق معهم على خلفية انفجار بيروت

قالت زينة عكر، نائب رئيس وزراء لبنان ووزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إن الحكومة ظُلمت جراء انفجار مرفأ بيروت، ذاكرة أنها ستظل تعمل لآخر لحظة، حتى تُعفى رسميًا من منصبها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أن الجميع عليه تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن التحقيق جار مع المشتبه بهم في انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت أن هناك استدعاءات لأشخاص جدد، يُجرى التحقيق معهم على خلفية انفجار مرفأ بيروت، متوجهة بالشكر لمصر وقيادتها السياسية، لتقديمها المساعدات للشعب اللبناني.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.