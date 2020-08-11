حزب فنزويلي معارض يتهم فصائل شبه عسكرية بالهجوم على مقره

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اتهم أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في فنزويلا، يوم الاثنين، أعضاء الفصائل شبه العسكرية الموالية للحكومة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة لمنع نشطائه من دخول مقره.

وقال حزب أكسيون ديموكراتيكا عبر تويتر: "إن عقارب النظام استولت على مقر الحزب".

وأعلنت المعارضة الفنزويلية أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر، واصفة إياها بـ"المهزلة" غير الديمقراطية.

يشار إلى أن "أكسيون ديموكراتيكا" واحد من عدة أحزاب تم استبدال قيادتها من قبل المحكمة العليا التي يزعم أنها موالية للحكومة.

وفاز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة رئاسية ثانية في أيار/مايو 2018 في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة.