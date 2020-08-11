ترامب يواجه انتقادات الديمقراطيين بعد قراراته الاقتصادية بسبب كورونا

يواجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الكثير من الآراء المعارضة، بالإضافة إلى المظاهرات ضد العنصرية التي جابت أمريكا بعد مقتل جورج فلويد، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر بالمقبل، يشتد هجوم التصريحات عليه.

ومن التصريحات الأخيرة التي وُجهت لترامب كانت من هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة لرئاسة أمريكا ووزيرة الخارجية في الفترة من 2009 حتى 2013، والتي أشادت بالمرشح المنافس لترامب – جو بايدن- في مقابلة لها يوم الأحد 9 أغسطس، بينما انتقدت ترامب ووصفته بأنه "سلطوي".

وقالت كلينتون: "هذه انتخابات حاسمة بالنسبة لبايدن وأعتقد أن أمامه خيارات عظيمة، ونحن في مواجهة مستبد أضر بالفعل ببلدنا ومؤسساتنا وسيادة القانون وعلينا فقط هزيمة دونالد ترامب"، وفق ما نشرته صحيفة "إن بي نيوز" الأمريكية.

وواجه الرئيس دونالد ترامب سيلا آخرا من التصريحات المهاجمة له بعد أن وقع على أربعة إجراءات تنفيذية يوم السبت، 8 أغسطس، للإغاثة الاقتصادية من فيروس كورونا؛ ما أدى إلى قلب المفاوضات مع الكونجرس بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة.

وكان من ضمن القرارات تأجيل ضرائب الرواتب حتى نهاية العام للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100 ألف دولار في السنة، بالإضافة إلى تأجيل سداد قروض الطلاب حتى نهاية العام، وتمديد إعانات البطالة المحسنة التي انتهت صلاحيتها الأسبوع الماضي، ولكن بمستوى منخفض قدره 400 دولار بدلا من 600 دولار.

وانتقد مسئولون كبار من الديمقراطيين الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب بشأن تخفيف فيروس كورونا ووصفوها بأنها غير دستورية وبعيدة عن القواعد، وفق ما ذكره موقع "إن بي سي نيوز".

وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخطوات التي اتخذها ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي" ووصفت تصرفات الرئيس بأنها "هراء غير دستورية".

وقالت: "بينما يقول إنه سيؤجل ضريبة الرواتب، فإن ما يفعله على أرض الواقع هو تقويض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، لذا فهذه أوهام، يتم تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من خلال ضرائب الرواتب، والتي تعهد ترامب يوم السبت بخفضها بشكل دائم إذا أعيد انتخابه".

وأضافت: "هناك شيء خاطئ، إما أن الرئيس لا يعرف ما الذي يتحدث عنه أو أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية بشأن تلبية احتياجات الشعب الأمريكي في هذا الوقت".

وتعليقا على ذات القرارات رفض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مناقشة ما إذا كان يعتقد أن خطوة ترامب غير دستورية، قائلاً: "إن ما فعله ترامب لا يؤدي الغرض منه وغير مفيد للمواطنين الأمريكيين".

وقال شومر: "أوامر الرئيس التنفيذية، يمكن وصفها في كلمات قصيرة أنها تافهة، غير عملية، ضعيفة، وضيقة الأفق للغاية"، مضيفًا أن فكرة تخفيض ضريبة الرواتب بعيدة المنال.

وعلقت في مقابلة مع قناة إم إن إس بي سي، الديمقراطية هيلاري كلينتون على أفعال ترامب ووصفتها بأنها حيلة من شأنها أن تؤذي كل أمريكي.