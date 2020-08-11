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أطلق شخص الأعيرة النارية على زوجته أثناء سيرها بإحدى شوارع الإسماعيلية؛ ما تسبب في مصرعها على الفور.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بمقتل سيدة بعدة طلقات نارية في الصدر والبطن أثناء سيرها في المرحلة الخامسة بحي ثالث.

انتقل الرائد محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، والفريق المعاون له وتبين أن زوج السيدة "نعمة أ." 35 عاما أطلق عليها 3 أعيرة نارية من سلاح ناري وفر هاربا بسيارة، وأبلغت سيدة كانت بصحبة القتيلة عن الحادث.

ويكثف فريق البحث من جهوده لضبط المتهم ومعرفة دوافع الجريمة، فيما أمر يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة.