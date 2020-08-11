سلسلة متاجر «دبنهامز» البريطانية تشطب 2500 وظيفة أخرى بسبب كورونا

تعتزم سلسلة متاجر "دبنهامز" البريطانية شطب 2500 وظيفة أخرى بسبب جائحة كورونا، حيث تعاني سلسلة المتاجر العريقة أيضا من المنافسة مع التجارة عبر الإنترنت.

كانت سلسلة المتاجر التي تأسست في عام 1778، أعلنت في وقت سابق فصل نحو 4000 شخص من العاملين لديها.

واضطرت السلسلة إلى تقديم طلب إشهار إفلاس مرتين في غضون عام، ويبلغ عدد العاملين لدى دبنهامز في الوقت الراهن نحو 14 ألفا و500 شخص.

وصرح المتحدث باسم الشركة بأنه تم إعادة فتح 124 فرعًا للسلسلة بعد تخفيف قيود حظر التجول في مواجهة جائحة كورونا، لكنه قال إن الشركة لا تزال مضطرة إلى شطب وظائف من أجل توفير المزيد من التكاليف.