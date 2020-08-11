إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز حاجز الـ36 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36 ألفًا و204 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل عشر وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1322.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 343 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 25 ألفًا و263.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 740 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 20 مليون إصابة.