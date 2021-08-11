سيرينا وليامز تنسحب من بطولة سنسيناتي للتنس

انسحبت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز من بطولة سنسيناتي للأساتذة، من أجل التركيز على تعافيها من الإصابة التي تعرضت لها في ساقها خلال بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام.

واضطرت المصنفة رقم 20 عالميا للانسحاب من مباراتها الافتتاحية في ويمبلدون أمام البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش في حزيران/يونيو الماضي، بعد انزلاقها على أرضية ملعب رطب في نادي عموم إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بيان لوليامز /39 عاما/ قولها : "للأسف، لن ألعب في بطولة سنسيناتي الأسبوع المقبل، لأنني مازلت أتعافى من إصابة ساقي في ويمبلدون".

أضافت وليامز "سأفتقد جميع مشجعيني في سنسيناتي الذين أتطلع إلى رؤيتهم كل صيف. أخطط للعودة إلى الملعب قريبا جدا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أيضا أن فينوس شقيقة وليامز ومواطنتها صوفيا كينين لن تشاركا أيضا في الحدث.

قالت كينين إنها قررت الانسحاب من أجل الحصول على جسدها المناسب لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، في حين لم يتم الكشف عن سبب انسحاب فينوس.

وفي منافسات فردي الرجال، يأتي السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، من بين أبرز اللاعبين الذين قرروا عدم المشاركة أيضا في البطولة، التي تنطلق يوم السبت القادم.