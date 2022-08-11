السنغال تبدأ في تصدير الغاز لأوروبا بحلول 2024

قال المسؤول السنغالي مامادو فول كين فى اتصال هاتفي من داكار، إن السنغال قد تبدأ في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي في الربع الثاني من 2024، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأوضح مامادو، نائب الأمين الدائم للجنة التوجه الاستراتيجي للنفط والغاز، وهي لجنة حكومية تشرف على سياسات النفط والغاز، أنه نتيجة لاتفاقات تعاقدية سابقة، لا يمكن أن يبدأ التصدير إلى أوروبا إلا بحلول 2027 لكن "هذا تغير الآن وسنتمكن الآن من إعادة توجيه شحناتنا إلى أوروبا بحلول 2024".

ومن المقرر أن ترسل السنغال أول شحنة من الغاز من حقل تورتو أهميم الكبير بحلول أواخر 2023.

وتستهدف المرحلة الأولى من مشروع تورتو أهميم الكبير إنتاج 5ر2 مليون طن سنويا، على أن تتم مضاعفة الإنتاج إلى 5 ملايين طن في المرحلة الثانية، ثم مضاعفته إلى 10 ملايين طن في المرحلة الثالثة.

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