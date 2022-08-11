الأف بي آي الأمريكي يدين التهديدات الموجهة لقوات فتشت منزل الرئيس السابق ترامب

أدان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي"، كريستوفر راي، اليوم الخميس، التهديدات الموجهة إلى سلطات إنفاذ القانون في أعقاب تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبرها "مؤسفة وخطيرة".

وشدد المسئول الأمريكي -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- على أن العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل، بغض النظر عن الجانب الذي تقف معه، فإنه لا يمكن استخدام العنف أو التهديد بالعنف.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" داهمت مسكنا له في منتجع "ماريه لاجو" بفلوريدا.

وأوضح ترامب، أمس الأول الثلاثاء، أن مداهمة مسكنه في ولاية فلوريدا أمر لا يصح وليس ضروريا وإنه تعاون وكالات الحكومة المعنية، مؤكدا أن عناصر مكتب التحقيقات اقتحموا خزانته، مضيفا أن هذا الأمر لم يحدث أبدا لرئيس للولايات المتحدة من قبل.

واعتبر ترامب تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، بأنه "اضطهاد سياسي"، واحتشد أنصار الرئيس السابق خارج المنتجع حاملين أعلام ترامب مرددين هتافات داعمة له ومدينة لعملية التفتيش.