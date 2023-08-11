معوض: أوسوريو سيجد صعوبات بالموسم القادم في حال عدم تدعيم صفوف الزمالك

يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن شيكابالا لاعب نادي الزمالك مؤثر في صفوف الفريق الأبيض من الناحية الفنية، مشيرا إلى أنه يجب استخدامه بالطريقة المُثلي من جانب المديرين الفنيين.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "من وقت وجود أوسوريو وقبله فيريرا، لا يتم استخدام شيكابالا بشكل جيد ويتم الدفع به في بعض المباريات بطريقة خاطئة، يجب الدفع به كبديل من أجل استغلاله في الشوط الثاني أو آخر نصف ساعة، لكن يحدث العكس يتم إهدار مجهوده وقته، وعدم تقدير فارق السن".

وأضاف: "قائمة بيراميدز كأسماء تضم عناصر قوية، ولكن ريال مدريد يحصد لقب دوري الأبطال رغم أن هناك فرق أفضل منه كثيرًا، والأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك يكون الوضع مختلفًا تمامًا، وبعد خسارة الأهلي الدوري موسمين كان ذلك يمثل حدثًا كبيرًا، وتم الاستعانة بمدرب جديد والنتيجة كانت حصد العديد من الألقاب".

وتابع: "بيراميدز كان بإمكانه الفوز بالدوري ولكنه لم يستطع، وسبق وذكرت ذلك في الدور الأول من الموسم المنتهي، هناك أمور عديدة وعناصر معينة يتوقف عليها حصد لقب قوي مثل بطولة الدوري".

وزاد: "أوسوريو بدون تدعيمات قوية سيجد صعوبة في الزمالك، ومن الصعب الحكم عليه في ظل الظروف الأخيرة التي عاصرها في الفريق الأبيض، فهو يريد ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى ويريد التعاقد مع لاعبين آخرين، وقام بتغيير مراكز عدة لاعبين مثل زيزو وفتوح".

وأكمل: "الإصرار من جانب أوسوريو على نفس التكتيك، في مواجهات الموسم المقبل سيكون صعبًا، الزمالك قد يفوز ويقدم مستويات جيدة في بعض المباريات لكنه سيجد صعوبة في مواجهات الفرق الكبرى".

وختم: "استفتاء الرابطة بشأن أفضل مدافع كان غريبًا ولا أعرف من قام بوضع الرباعي، وكيف يتم التقييم؟!، هناك أمور واضحة في كرة القدم يجب وضع الأسماء المرشحة بناء على تقييم فني".