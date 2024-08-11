أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن المنافسة على لقب الدوري المصري، كانت بين الأحمر وبيراميدز.

وواصل خلال تصريحات فضائية عبر برنامج (الكورة مع فايق): «المنافسة كانت بين الأهلي وبيرامدز على اقتناص لقب الدوري المصري».

وحول انسحاب الزمالك من مباراة الدور الثاني أمام الأهلي، قال: «كتر خيرك، شكرا، القرار ده كان في مصلحة الأهلي وريح الفريق جدا قبل مباراة بيراميدز المهمة، وكلن وارد انتصر على الزمالك في اللقاء».

وشهدت فعاليات الدوري المصري 2023-2024، انسحاب الزمالك أمام الأهلي، وقرر عدم خوض أي مباراة بالدور الثاني (المباراة المذكورة كانت في الدور الثاني)، لحين انتهاء جميع الفرق من مؤجلاتها من الدور الأول، قبل أن يتراجع عن قراره فيما بعد، واستكمل المسابقة بشكل طبيعي.