رئيس حزب شولتس يطالب بسرعة اتفاق الائتلاف الحاكم على موازنة 2025

طالب لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بسرعة التوصل داخل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2025.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال كلينجبايل: "كل هذا العرض الذي شهدناه في الأسبوع الماضي لم يكن ضروريا تماما ولا حاجة إليه، كما أنه أحدث انزعاجا إضافيا في البلاد. من مسؤولية الحكومة الفيدرالية أن تقدم الموازنة للبرلمان".

ولفت كلينجبايل إلى نشوء حالة من عدم الرضا عن الحكومة، وأضاف: "ما ننتظره على نحو مؤكد هو ضرورة تجهيز الموازنة في الحكومة في الأسبوع المقبل".

وشهدت الأيام الأخيرة، نشوب الخلاف من جديد حول الموازنة الاتحادية للعام 2025 داخل الائتلاف الحاكم، ويرجع السبب في ذلك إلى مشروعات تهدف إلى تقليص فجوة التمويل في الموازنة بما مجموعه ثمانية مليارات يورو. وبسبب مخاوف قانونية واقتصادية، كان وزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر) أمر بإعداد تقارير فنية حول هذه المشروعات؛ وأكدت التقارير مخاوف الوزير في أجزاء من هذه المشروعات لكنها أظهرت أيضا أن هناك طرقا لتنفيذ جزء على الأقل من هذه المشروعات.

ويسعى ليندنر والمستشار شولتس ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) إلى التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بحلول منتصف أغسطس الجاري، واتخاذ قرار في مجلس الوزراء.