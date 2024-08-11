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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة ما زال ممكنا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 7:04 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، إنه "مازال من الممكن" التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته.

وكان الرئيس بايدن قد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، عندما زار نتنياهو واشنطن، على قبول اتفاق لوقف لإطلاق النار مع حماس.

وذكر بايدن خلال مقابلته مع شبكة سي بي إس، أن "الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، مازالت قابلة للتطبيق".

وأضاف: "إنني فعليا أعمل يوميا – مع فريقي بالكامل - للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية. لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية."


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