أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، إشارة البدء لمبادرة "طوف وشوف"، ضمن رؤية جديدة للتعريف بالمقومات التاريخية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في بيان له اليوم، أن الفعاليات شهدت مشاركة مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة، في جولة سياحية تراثية شملت زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية والتراثية، منها: مسجد عمرو بن العاص، ومسجد المعيني، حيث استمع المشاركون لشرح عن تاريخ هذه الأماكن وقيمتها الأثرية قدّمه مفتشو الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار.

وفي أجواء من الترحاب، زار المشاركون كنيسة الروم الأرثوذكس، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا بندلايمون بشرى، كاهن الكنيسة، حيث تعرفوا على تاريخها وأهم الأيقونات التي تزين حوائطها. وتخللت الزيارة مسابقة ثقافية بين المشاركين أضفت أجواء من المرح والتفاعل، وتم تكريم الفائزين بهدايا رمزية تقديرًا لمشاركتهم وحماسهم.

وأكد المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي السياحي وربط الأجيال الجديدة بتراث دمياط، فضلًا عن الترويج للمحافظة كمقصد سياحي متكامل يجمع بين التاريخ والتراث والحرف التقليدية والصناعات، مشيدًا بدور الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في ذلك.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذه التجربة التي أتاحت لهم زيارة معالم أثرية مميزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة ميدانية من اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة.