سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا هانا تيتيه، الاثنين، على رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة ملامح خارطة الطريق الأممية الجديدة التي ستقدمها الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة السياسية في البلد العربي.

جاء ذلك خلال استقبال تكالة بمقر المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا هانا تيتيه، وفق بيان للمجلس الاثنين.

تيتيه التي تشغل أيضا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، استعرضت خلال اللقاء "ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس آب الجاري".

وذكر البيان أن الخارطة المرتقبة تهدف إلى "كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية وصولًا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع" دون المزيد من تفاصيل الخارطة المرتقبة.

وأكد تكالة "التزامه بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية" مشددًا على "أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية وأن تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار"، وفق ذات المصدر.

ونهاية يوليو الماضي، أجرت تيتيه سلسلة جولات دولية وإقليمية لحصد الدعم لخارطة الطريق المرتقبة لكسر الجمود السياسي في ليبيا.

ومنذ أعوام تقود البعثة الاممية جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).