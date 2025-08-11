

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة لمستحقيه من أهالي المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و235 ألف جنيه منذ بداية عام 2025.

وأوضحت أنه جرى علاج أكثر من 3460 مريضاً على نفقة الدولة في 7 مستشفيات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للقرارات الصادرة للمستحقين 11 مليون و235 ألف جنيه، منها 4 مليون و490 ألف جنيه لقرارات مرضى تخصصات الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية.

كما بلغت تكلفة قرارات علاج مرضى الأورام وأمراض الدم والمناعية مليون و495 ألف جنيه، فيما سجلت تكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 3 مليون و400 ألف جنيه، وبلغت تكلفة قرارات علاج تخصصات الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة مليون و850 ألف جنيه.