ميركل تعرب عن اعتقادها بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن البريكست

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء عن اعتقادها بأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن الخروج بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي، متعهدة بالكفاح من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقالت ميركل - في كلمة لها نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه لا يزال هناك وقت من أجل التوصل إلى اتفاق عملي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواجه خلال بضعة أشهر خروج عضو مهم وهي بريطانيا.

كما أعربت ميركل عن اقتناعها بأنه لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك بطريقة منظمة، موضحة أن الحكومة الألمانية ستعمل على جعل هذا الأمر ممكنا حتى اليوم الأخير.

وأضافت أنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الاتفاق على شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فإن ألمانيا على استعداد للتعامل مع الخروج بشكل غير منظم.