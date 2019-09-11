رئيس الوزراء الكندي يحل البرلمان والانتخابات في 21 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء، بحل البرلمان وذلك وفقًا لما أعلنته محطة تلفزيون (سي بي سي) الكندية الرسمية.

بهذا يتحدد موعد الانتخابات البرلمانية، كما هو متوقع، في الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل، ولتبدأ المعركة الانتخابية رسميا والتي تستمر 40 يوما.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي تساوي كفتي حزب ترودو الليبرالي في الوقت الراهن مع أشرس منافسيه الحزب المحافظ بزعامة اندرو شير.

تجدر الإشارة إلى أن ترودو واجه خلال الأشهر الماضية فضيحة فساد بخصوص تحقيقات ضد شركة (إس إن سي لافالين) الكندية في تهم فساد ورشاوى.

ويواجه ترودو اتهاما بمحاولة وقف التحقيقات التي كانت تجريها وزيرة العدل السابقة وقدامى المحاربين المُستقيلة من حكومته جودي ويلسون.

وكانت ويلسون أعلنت استقالتها من منصبها بعد الاتهامات التي وجهت لها بالخضوع لضغط حكومي لغض الطرف وتوقف التحقيقات القضائية ضد إحدى الشركات الفاسدة.

وتولت ويلسون منصب وزيرة العدل في حكومة ترودو قبل أن يتم إسناد منصب وزيرة المحاربين القدامى، ولم تكشف ويلسون عن السبب الرئيسي وراء استقالتها.

وكانت لجنة قيم قد خلصت في منتصف أغسطس الماضي إلى أن ترودو تصرف بشكل خاطئ في هذه القضية.