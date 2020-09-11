إصابة أنسو فاتي في تدريبات برشلونة

أعلن برشلونة عن تعرض لاعبه الشاب أنسو فاتي لإصابة أثناء التدريبات اليوم الجمعة.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا يكشف فيه عن طبيعة الإصابة وجاء نصه على النجو التالي: "يعاني فاتي من كدمة في الفخذ الأيمن".

وأضاف: "تعرض اللاعب للإصابة خلال التدريبات التي أجريت اليوم الجمعة، مدة تعافيه تعتمد على سرعة تعافيه".

فاتي سيغيب عن مباراة برشلونة التحضيرية للموسم المقبل أمام نادي ناستيك تارغوانا وديًا غدًا السبت، في أولى مباريات رونالد كومان مع الفريق الكتالوني، منذ تولية المهمة خلفًا لكيكي سيتين المقال.

صاحب الـ17 عامًا واصل الأسبوع الماضي خلال فترة التوقف الدولي تحقيق الإنجازات في مسيرته إذ أصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب إسبانيا منذ 1936، قبل أن يسجل هدفه الأول أمام أوكرانيا، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ اللاروخا.

على مستوى برشلونة الموسم الماضي يعد فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني بعمر 16 عامًا 298 يومًا، بمشاركته أمام ريال بيتيس في أغسطس من العام الماضي، قبل أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفًا.