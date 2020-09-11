الجزائر تسجل 8 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول في وزارة الصحة والسكان في الجزائر اليوم الجمعة، عن رصد 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 47 ألفا و752.



وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1599.



ولفت فورار، إلى تعافي 161 حالة جديدة ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 33 ألفا و723. كما أشار إلى تواجد 32 مصابا في العناية المركزة.