أتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع رجل الأعمال إبراهيم العرجانى رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجانى جروب والتى ستحصل على حق رعاية الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى اعتباراً من الموسم الكروى المقبل 2023/2022 ولمدة ثلاثة مواسم .

يذكر أن مجموعة العرجانى جروب تعد من كبرى شركات الاستثمار فى مصر والعالم العربى وذلك بفضل تعدد أنشطتها فى كافة المجالات وخاصة المتعلقة منها بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى والسياحي وكذلك استصلاح الأراضى والاستثمارات الصناعية وخاصة بشبه جزيرة سيناء والتى شهدت إقامة عدد كبير من المشروعات الصناعية التى تمتلكها المجموعة وخاصة في مجال التعدين والثروة المحجرية بالإضافة إلى قيام المجموعة بتنفيذ عدد كبير من مشروعات إعادة إعمار غزة .

ومن جانبه أعرب كامل أبو على رئيس النادى المصرى عن سعادته الكبيره بتوقيع مثل هذا التعاقد مع مجموعة العرجانى مؤكدًا أن هذا التعاقد سيكون هو بداية التعاون بين النادى المصرى ومجموعة العرجانى جروب فى عدد من المجالات بالشكل الذى يعود بالنفع على النادى المصرى خلال الفترة المقبلة .

فيما أشاد ابراهيم العرجانى بالاتفاق الذى تم بين مجموعته والنادى المصرى لرعاية فريق عريق بحجم وقيمة النادى المصرى صاحب الشعبية الجماهيرية العريضة مشيراً بمجهودات كامل أبو على والذى يبذل قصارى جهده للارتقاء بالنادى المصرى في كافة المجالات .