قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، تجديد حبس قاتل الشهيد النقيب عبدالرحمن الصرفي، ١٥ يومًا.

وكانت معلومة سرية، وصلت إلى رجال المباحث بقيادة المقدم محمود حامد مفتش شمال، بتواجد المتهم "أ.ع"، بأحد المناطق بمحيط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور تم إعداد قوة من المباحث برئاسة الراشد محمود عبد المعز والنقباء محمد حسن، ومحمد دراز، ومحمد عماد، والذين تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته بندقية في سيارة.

وكان النقيب الشهيد عبدالرحمن الصرفي، توجه في يوم الجمعة 13 أبريل ٢٠١٨، إلى قرية فطيرة للقبض على عدد من المتهمين في قضية سرقة، وأثناء مروره فوجئ بوابل من الرصاص من قبل عدد من الخارجين عن القانون، مما أسفر عن استشهاد ضابط الشرطة بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد عمار عبد الحميد، من تمشيط المنطقة محل الواقعة، والقبض على اثنين من المتورطين في واقعة الاستشهاد.