أرمينيا وأمريكا تبدآن مناورات عسكرية مشتركة وسط غضب موسكو

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أطلقت أرمينيا مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جنوب القوقاز، اليوم الاثنين، وهو ما يثير كثيرا غضب روسيا.

وذكرت وسائل الاعلام الأرمينية أن مناورات "شريك النسر 2023" تجري في مركز للتدريب في يريفان.

وأعلنت أرمينيا عن المناورات في الأسبوع الماضي.

وهذه المناورات تجرى وسط التوترات الحالية مع جارتها أذربيجان بسبب النزاع حول إقليم ناجورنو كارباخ.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن المناورات سوف تستمر حتى 20 سبتمبر الحالي، وسوف تشمل عمليات لتحقيق الاستقرار للصراعات، مع الوفاء بمهام حفظ السلام.

وأعربت روسيا عن استيائها، حيث صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المناورات سوف تتطلب "تحليلا عميقا" لأهداف بريفان منها.

وتأتي المناورات الأخيرة بعد إلغاء أرمينيا مناورات عسكرية مشتركة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها روسيا، قبل بضعة شهور.

كما تحدث بيسكوف عن استمرارية الشراكة الروسية -الأرمينية.