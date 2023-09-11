قرر المغرب، الاستجابة لـ4 عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان أورده موقع «اليوم 24» المحلي، إن السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها دول إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.

وأوضحت الوزارة سبب حصر قبول المغرب عروض هذه الدول فقط، قائلة إن السلطات أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشارت إلى أنه باعتماد نفس نهج التنسيق وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق أمس الأحد، في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية.

ولفتت إلى أنه مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.