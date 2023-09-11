البرهان وأفورقي يبحثان تعزيز العلاقات بين السودان وإريتريا

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الإريترى أسياس أفورقي، اليوم الاثنين، بأسمرا مباحثات مشتركة تتعلق بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي، إن المباحثات تناولت دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بمواقف الرئيس الإريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والتي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي كانت قد عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايجاد) التي إستضافتها جيبوتي مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأشار السفير الصادق إلى أن رؤى وأفكار الرئيس أفورقي هدفت في مجملها لإستدامة السلام والإستقرار في السودان. ولفت علي الصادق للروابط الأزلية والتأريخية التي تربط بين الشعبين السوداني والإريتري، مؤكداً رغبة قيادة البلدين في تمتين أواصر التعاون المشترك.

يُشار إلى أن زيارة البرهان لدولة إريتريا هى الرابعة له خارج السودان منذ اندلاع صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، وكان البرهان زار مصر وجنوب السودان وقطر.