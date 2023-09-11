 مدرب الزمالك: أبلغنا اتحاد اليد بالخماسي الذي نرغب في قيدهم.. وأتمنى حل الأزمة سريعا - بوابة الشروق
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مدرب الزمالك: أبلغنا اتحاد اليد بالخماسي الذي نرغب في قيدهم.. وأتمنى حل الأزمة سريعا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 3:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 3:05 ص

قال أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق الزمالك، إنه طالب حمادة عبدالباري المدير الإداري بالعمل على حل مشكلة جميع اللاعبين وقيد كل العناصر ضمن صفوف الفريق الأول، من أجل المشاركة في المباريات القادمة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تحدثنا مع مسئولي اتحاد كرة اليد بشأن قيد عدد من اللاعبين بينهم أحمد الأحمر وأحمد سامح، وبعض العناصر التي نحتاجها في الفترة القادمة".

وتابع: "تحدثنا مع محمد الأمين رئيس اتحاد اليد، وطالبنا بقيد لاعبين محددين مع سداد مبلغ مليوني جنيه، وتمت الموافقة على طلبنا، وأتمنى ألا يوجد تعنت ضد الزمالك كما يتردد".

وواصل: "نريد مشاركة جميع اللاعبين، وأن يستفيد مدرب منتخب مصر أيضًا، هناك مشاورات مستمرة بين اتحاد اليد ونتمنى المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد".

وأتم: "وأعتقد أنه لن يحدث تعنت ضد الزمالك، ولن يتم إجبار الفريق على وجود 5 لاعبين معينين يتم اختيارهم من جانب الاتحاد".


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