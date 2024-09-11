وأوضح المرشح الجمهوري أنه "بسبب الديمقراطيين وصل الكثير من المهاجرين (المجرمين) إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن "21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد".

وتابع: "هاريس كانت مسؤولة عن ملف الهجرة وتعرف أن بايدن تعامل بشكل سيء مع هذا الملف".

وردّت هاريس على اتهامات ترامب قائلة: "لاحقنا المهاجرين غير القانونيين ووجهنا بمراقبة الحدود".

جدير بالذكر أن ترامب في خطاباته المثيرة للجدل، يزعم في كثير من الأحيان أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني قد هربوا من السجون والملاجئ في بلدانهم الأصلية ويغذون جرائم العنف في الولايات المتحدة.