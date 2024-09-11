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أمريكا ترغب في الحصول على تفاصيل من أوكرانيا قبل السماح لها بقصف روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 11:32 م

تعتزم الولايات المتحدة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للإدلاء بتفاصيل الاستراتيجية التي يعتزم تبنيها في شن ضربات في العمق الروسي قبل الموافقة على رفع القيود على استخدام الأسلحة ذات المدى الأطول التي زودتها بها واشنطن وحلفاؤها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي يخططان للضغط على زيلينسكي وفريقه لتوضيح خطة على المدى الطويل تستمر إلى العام المقبل.

وأوضح المسؤولون أن ذلك يتضمن فهما أعمق للأهداف التي ترغب كييف في ضربها ومبررا لدعم القوى الغربية لهذه الأهداف وكيفيته قبل اتخاذ القرار.

 

 
 

 
 

 


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