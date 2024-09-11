حظى اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور لافت خلال مناظرة مرشحي الرئاسة الأمريكية، الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

- كيف تناولت هاريس اسم بوتين؟

انتقدت هاريس منافسها ترامب خلال المناظرة التي جمعتهما فجر الأربعاء، قائلة إن بوتين كان ليسيطر على العاصمة الأوكرانية كييف إذا كان ترامب رئيسا للبلاد، وإنه كان ليلتهم ترامب كطبق غداء إذا عاد إلى البيت الأبيض.

واعتبرت أن ترامب "يفترض أن بإمكانه إنهاء حرب أوكرانيا وهذا مشكوك به".

- كيف تناول ترامب ذكر بوتين؟

قال المرشح الجمهوري ترامب، إن بوتين "لديه أسلحة نووية وقد يُقدم يوما على استخدامها"، مضيفا "تربطني علاقات جيدة مع بوتين، وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية".

وردا على سؤال حول الحرب الأوكرانية، قال ترامب: "أريد أن تتوقف هذه الحرب. سأقوم بتسوية الأمر حتى قبل أن أصبح رئيسا. سأجمعهما (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين) معا. لم تكن تلك الحرب لتحدث أبدا لو كنت رئيسا".

ودارت مشادة بين هاريس وترامب وقال الأخير إن العالم "ينفجر" تحت إدارة بايدن، واتهم هاريس وبايدن بالفشل في التفاوض مع روسيا قبل الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، وعدم التحدث إلى بوتين على مدار العامين الماضيين للسعي إلى إنهاء الحرب، مضيفا: "كل ما قالوه كان ضعيفًا وغبيًا، لقد قالوا أشياء خاطئة. لم يكن ينبغي لتلك الحرب أن تبدأ أبدًا".

- لماذا استاء الكرملين؟

أبدى الكرملين، اليوم الأربعاء، استيائه من طريقة الحديث عن روسيا في المناظرة التي جمعت بين ترامب وهاريس.

وأكد الكرملين في بيان له أنه "لم يعجبه الطريقة التي تم بها تداول اسم بوتين في المناظرة بين هاريس وترامب"

ورد الكرملين على تصريح ترامب بأنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا باتصال هاتفي مع بوتين قائلا: "مثل هذا الاتصال لن ينهي أي شيء".

وأوضح الكرملين أن: "ما قد يساعد في إنهاء الصراع هو توقف الولايات المتحدة عن استخدام أوكرانيا كوسيلة لإضعاف روسيا".

وتوعد بالرد "بشكل مناسب" إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على روسيا.