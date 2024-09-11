تحرير 42 مخالفة تموينية وضبط 72 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية تموين البحيرة حملات رقابية موسعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية، وموقف الأسواق والأسعار لأحكام الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تحقيقًا للصالح العام.

كما يتم تنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية للمخابز البلدية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة الرغيف المنتج، والوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، طبقًا للقرارات التموينية، كما يتم تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور المستهلكين. وتمكنت الحملة التي شارك فيها محمد هدية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، في مجال الرقابة على المخابز البلدية، بناحية مركز بدر، من ضبط 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن، حيث قام أحد الأشخاص بتجميعها بهدف الاتجار بها بالسوق السوداء، وتم التحفظ عليها لحين صدور .

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لأحد التجار التموينية لتصرفه 450 كيلو سكر تمويني مدعم؛ بغرض بيعه في السوق السوداء والتربح غير المشروع منه. كما تم ضبط 115 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية.

وبناحية مركز رشيد تم ضبط 500 عبوة بسكويت وحلويات منتهية الصلاحية لدى أحد التجار أثناء عرضها للبيع، وضبط محل لحيازة 100 علبة بسكويت منتهية الصلاحية.

وفي ناحية مركز بدر تم ضبط 419 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بدون وجه حق بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، و402 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بدون وجه حق بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين جمعا 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وذلك بهدف الاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تم ضبط 8 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، و8 مخابز مخالفة وذلك لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف، وضبط 5 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف.

وفي مركز كوم حمادة تم تحرير 14 محضرا ضدّ أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر ضدّ أصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات القياسية . وفي مركز كفر الدوار تم تحرير 8 محاضر ضدّ أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر ضدّ أصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

يذكر أن الحملة كانت تحت إشراف السيد الوكيل مدير الإدارة، ورفقة محمد فوزي رئيس الرقابة، مصطفى عبدالعزيز رئيس مكتب تموين البندر