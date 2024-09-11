غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن إسرائيل شنت غارة على محيط بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

كما شنت طائرة بدون طيار إسرائيلية غارة على أطراف بلدة ياطر جنوبي لبنان.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.

كما أضاف أنه استهدف بالأسلحة المناسبة تحصينات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، مؤكدا أيضا تحقيق إصابة مباشرة.

وقصف حزب الله بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة، كما قال إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالصواريخ، مؤكدا أيضا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.