شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، و الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مساء اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للسفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير" والتى أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية.

رحب محافظ الإسماعيلية بالسفير محمد العرابي قائلًا: "يشرفنا استقبال أحد رموز الدبلوماسية في مصر، رائد العصر الذهبي للعلاقات المصرية الألمانية خلال فترة عمله كسفير مصر في ألمانيا، والحائز على وسام من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مثمنًا تلبية دعوته لزيارة الإسماعيلية، رمز البطولات والأبطال ليتحدث مع أبنائها عن الدبلوماسية المصرية وسط العديد من الأحداث المتواترة والتي تواجهها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار جلال إلى أن مصر لم تكن يومًا مجرد متابع للأحداث، بل كانت دائمًا صانعة للتاريخ ومؤثرة في مسار العلاقات الدولية، مضيفًا أن أجدادنا منذ آلاف السنين أدركوا أن الحوار والتفاوض سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، فكانت معاهدة قادش بين الملك رمسيس الثاني والحيثيين، أقدم معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ الإنساني، دليلًا على وعي المصريين المبكر بقيمة الحلول السلمية.

ومع بدايات الدولة الحديثة، أسس محمد علي باشا وزارة الخارجية عام ١٨٣٧، لتكون مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازًا دبلوماسيًّا منظمًا في المنطقة.

وأوضح جلال أنه في ظل الجمهورية الجديدة تواصل مصر مسيرتها بدبلوماسية نشطة ومتوازنة، فكان لها دور بارز في دعم القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، وفي تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين، و أثبتت دبلوماسيتنا قوتها في قضية مياه النيل، حيث جمعت بين الصبر الاستراتيجي، والتمسك بالحقوق التاريخية، والبحث عن حلول عادلة تحفظ الأمن المائي لمصر.

من جهته أكد السفير محمد العرابي، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في توظيف قدرتها وخبرتها وإمكاناتها قبل وبعد وأثناء حرب أكتوبر، لاستعادة سيناء كاملة، عبر المفاوضات السياسية والسلام، فضلًا عن مهنية وحرفية المفاوض المصري الذي ساهم في معركة استراد الأرض والكرامة.

وأضاف العرابى أن نصر أكتوبر الذي تحقق رغم ضعف الإمكانيات والتحديات التي واجهت مصر آنذاك كان له الفضل في تعزير ريادة مصر في محيطها سواء بالمنطقة العربية أو بالقارة الأفريقية أو بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن ملحمة نصر أكتوبر عكست التفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة في فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وأبرزت الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع المصري، بالإضافة إلى وجود جيش وطني مخلص مستعد للتضحية من أجل حماية كل شبر من أرض الوطن.

وقال العرابي إن حرب أكتوبر رسمت طريق المستقبل للأجيال المتعاقبة لتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في وطن تسود فيه قيم الكرامة والحرية.

وأكد العرابى أن قيمة الإنسان المصري أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، مشيرًا أن الحضارة المصرية من زمن الفراعنة حتى العصر الحديث من أهم ركائز الشخصية المصرية، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي الفريد الذي جعلها دولة حاكمة قائلًا "لدينا قناة السويس والتي تضيف بُعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة لكون مصر مصب النيل مما يعطيها قيمة استراتيجية وستظل مصر هبة النيل".

وذكر عرابى أن هذه المعطيات حددت ملامح الاستراتيجية الوطنية من خلال ما تملكه من حضارة شاملة جعلت للمصري مكانه يشعر بها من عاش خارجها ويشعر بها كل من تعامل خارج حدودها.

وتطرق العرابي إلى الحديث عن تعامل مصر مع أزمات الشرق الأوسط بحكمة لحماية الأمن القومي والحدود وتحقيق المصلحة الوطنية والعربية، موضحا أن استراتيجية الدولة المصرية تقوم على ترسيخ الأهداف الاقتصادية والإنمائية والتنمية المستدامة من خلال علاقات مصر الخارجية والداخلية والإقليمية والتي تشهد نموًا متزايدًا بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير.

ونوه العرابى إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر كشريك محوري واستراتيجي لمعظم دول العالم في حل العديد من المشكلات، وأكد أن قضية الوعي من أهم دعائم استقرار الوطن والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدبلوماسية المصرية دائمًا زاخرة بالقامات الدبلوماسية العظيمة على مر تاريخها، مشيرًا إلى أنه مبادئها وقواعدها هو إرث تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل

حضر الاحتفالية عدد كبير من المواطنين و ممثلي الكيانات الشبابية بجامعة قناة السويس وممثلي الشباب و الرياضة فرقة القلوب البيضاء التي قدمت عرضا فنيا في استقبال محافظ الإسماعيلية و السفير محمد العرابي.