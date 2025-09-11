حزب الله اللبناني ينفي اعتقال أي من عناصره في سوريا

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، اعتقال أي من عناصره في سوريا.

وقالت إدارة العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "ننفي جملة وتفصيلا، ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله".

وأكدت أن حزب الله ليس لديه أي وجود ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها.

وكان العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، قال في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا "حزب الله"، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي".

وأضاف: "أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين".

وأشار أنه "خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخا من طراز "جراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".

ولفت إلى أنه "تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف".