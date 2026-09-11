عقوبات أمريكية ضد منظمات تتهمها واشنطن بالعمل لحساب إيران

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات جديدة تستهدف كتائب حزب الله وجماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء آخرين لإيران في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيجوت متهما المستهدفين بالعقوبة بتهديد أمن العراق ولبنان، وسلامة الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، فضلا عن تدفقات الطاقة العالمية.

وذكر البيان أن "كتائب حزب الله- التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية عام 2009- كثفت من تهديداتها للمصالح الأمريكية، كما تواصل توجيه هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر ويقوض السيادة العراقية".

وأكد بيان بيجوت، أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم عراق يتمتع بالسيادة والاستقرار وخالٍ من النفوذ الخارجي الخبيث".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة والعالم لعزل وكلاء إيران الإرهابيين وقطع شريان الحياة المالي الذي يتيح لهم تنفيذ عملياتهم".

تأتي هذه العقوبات في إطار "عملية الإقصاء الاقتصادي" من جانب وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس الماضي، وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها ‌طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.