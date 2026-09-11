69 عضوًا بالكونجرس يطالبون بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية

طالب 69 عضوًا ديمقراطيًا ومستقلًا في الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية، ماركو روبيو، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الطبيب الفلسطيني البارز حسام أبو صفية، الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من 500 يوم دون توجيه اتهامات رسمية إليه أو إجراء محاكمة له.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن أبو صفية، وهو طبيب أطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، اعتُقل في ديسمبر 2024، ولا يزال محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

ونقلت الشبكة عن جماعات حقوقية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو صفية، في ظل تقارير أفادت بأنه حُرم من الطعام والرعاية الطبية الملائمة وتعرض لسوء المعاملة.

وأعرب أعضاء الكونجرس، في رسالة صاغها النائبان ماكسين ديكستر وراؤول رويز، عن "قلق بالغ" إزاء الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني.

وجاء في الرسالة: "نظرًا للتهديدات الوشيكة التي تواجه حياة الدكتور أبو صفية، نحثكم على بذل كل ما في وسعكم لضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة"، كما دعت روبيو إلى الضغط من أجل إنهاء احتجازه الذي وصفته بأنه "يبدو بلا نهاية"، خلال أي مباحثات مقبلة مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الشبكة إلى أن أبو صفية أصبح خلال الأشهر الـ14 الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أحد أبرز الأصوات الفلسطينية التي تحدثت عن انهيار منظومة الرعاية الصحية في القطاع، إذ كان يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأوضاع في المستشفى، ووثق محاولات إبقائه مفتوحًا رغم تعرضه للحصار عدة مرات.

وقالت الرسالة إن الطبيب "أدى دورًا حاسمًا في تقديم الرعاية الطبية الحيوية للمدنيين المصابين" خلال الحرب، مشيرة إلى أن من أبرز إسهاماته إنشاء وحدة لعلاج سوء التغذية قدمت الرعاية لمئات الأطفال.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن محامي أبو صفية قوله إن الطبيب كان يعاني خلال زيارة حديثة من كدمات جديدة ويكافح للبقاء واعيًا.

وأكدت رسالة أعضاء الكونجرس أن "لا شيء يعفي أي حكومة من التزامها بتوفير الرعاية الطبية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين"، داعية إلى التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء احتجاز أبو صفية، الذي وصفته بأنه "غير إنساني وخطير إلى حد كبير".

وقالت النائبة، ماكسين ديكستر، إن استمرار احتجاز أبو صفية "يعرض صحته وسلامته للخطر"، مشيرة إلى أن "أي طبيب لا ينبغي أن يعاقب على الاستجابة لنداء رعاية الأشخاص في أوقات الأزمات"، ومطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بالتواصل بشكل عاجل مع الحكومة الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنه ولم شمله مع أسرته.

من جانبه، أعرب النائب، راؤول رويز، عن "قلقه" إزاء التقارير التي تفيد بعدم حصول أبو صفية على الرعاية المناسبة لحالته الصحية المتدهورة والتي تهدد حياته، داعيًا الوزير روبيو إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها.