محكمة تستعد للنطق بالحكم على 3 من منظمي وقفة تيانانمين في هونج كونج

تستعد محكمة في هونج كونج للنطق بالحكم اليوم الجمعة على ثلاثة ناشطين نظموا لسنوات وقفات احتجاجية إحياء لذكرى حملة القمع في ساحة تيانانمن بالصين عام 1989، في قضية ترى على نطاق واسع كمقياس للحريات في المدينة مع تضييق بكين الخناق على المعارضة.

ويواجه لي تشوك-يان وتشو هانج-تونج وألبيرت هو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد إدانتهم بالتحريض على التخريب في وقت سابق من هذا العام بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وكانت هونج كونج تتمتع في وقت ما بمجتمع مدني حيوي يتميز باحتجاجات حاشدة ومشهد إعلامي حر. ولكن بعد أن هزت حركة احتجاجية عام 2019 المدينة، قلصت السلطات الخيار العام في الانتخابات ولاحقت قادة المنافذ الإخبارية المعروفة بتقاريرها الناقدة للحكومة. وتعرض للسجن العديد من كبار الناشطين بموجب قانون الأمن القومي، وجرى حل العشرات من منظمات المجتمع المدني.

وتقول بكين إن القانون ضروري للحفاظ على الاستقرار.

وستكون أحكام اليوم الجمعة أحدث العقوبات المفروضة بموجب قانون الأمن القومي. وفي فبراير الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة 20 عاما على جيمي لاي، رجل الأعمال الإعلامي المؤيد للديمقراطية سابقا .

وكان المدعى عليهم الثلاثة قادة في "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين"، الذي دأب طوال ثلاثة عقود على تنظيم وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى أحداث ساحة تيانانمين.

وقتل المئات وربما الآلاف من الأشخاص عندما دخلت الدبابات العسكرية إلى وسط بكين وفتحت القوات النار لإنهاء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي قادها الطلاب في حملة قمع تيانانمن عام 1989.