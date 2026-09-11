هيئة العمليات البحرية البريطانية: تعرض سفينتين لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الخميس، بأنها تلقت تقريرًا يفيد بوقوع حادث هجوم بحري تعرضت فيه سفينتان على بعد 4 أميال بحرية غرب مدينة خصب بسلطنة عمان.

وذكر تقرير الهيئة الصادر الليلة ، والذي نشر على حسابها على منصة (إكس) ، أن قبطان إحدى السفن أبلغ عن رصد أربعة مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق في إحدى السفينتين، في حين لا يزال الوضع غامضًا بشأن حالة السفينة الثانية التي تبعد 6 أميال بحرية شمال موقعه.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن السلطات المختصة تباشر التحقيق حاليًا في ملابسات الحادث للوقوف على كافة التفاصيل، كما وجهت نصيحة لكافة السفن المارة في المنطقة بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء العبور وإبلاغ الهيئة فورًا عن أي أنشطة مشبوهة.