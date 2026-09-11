بوتين يصل إلى نيودلهي للمشاركة في قمة بريكس وإجراء مباحثات مع مودي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس"، وإجراء مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا.

وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أنه من المقرر أن يلتقي مودي وبوتين غدا الجمعة، لبحث عدد من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، من بينها مشروعات دفاعية، خاصة تطوير صواريخ "براهموس"، إلى جانب التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

وكان مودي وبوتين قد التقيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك الشهر الماضي، حيث دعا رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي إلى الانتقال من "حرب لا نهاية لها إلى نهاية الحرب"، في إشارة إلى الصراع الروسي الأوكراني.

وقال مودي - خلال اللقاء - "علينا أن ننتقل من وضع الحرب التي لا نهاية لها إلى نهاية الحرب"، مضيفًا أن "إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن هو رغبة الإنسانية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق من الأسبوع، إن موسكو ونيودلهي تبحثان تطوير صواريخ "براهموس"، مؤكدًا التزام روسيا باستكمال تسليم أنظمة "إس-400" المتبقية، إلى جانب مناقشة مقترح لتوريد مقاتلات "سو-57" إلى الهند.

كما أوضح بيسكوف أن الجانبين سيجريان مفاوضات بشأن خطة الهند لإنشاء مفاعلات نووية مدنية جديدة.

ومن المقرر أن يشارك بوتين أيضًا في أعمال قمة بريكس التي تستضيفها نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، حيث سيلقي كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس.

كما سيعقد الرئيس الروسي لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة التي تستضيفها الهند بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، تحت شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة".

وتتصدر موضوعات تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الصحة والزراعة والغذاء والطاقة والحد من مخاطر الكوارث وسلاسل الإمداد، جدول أعمال القمة.

وتضم مجموعة بريكس في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل أن تتوسع في عام 2024 لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية. وانضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.