يبدو أن السويسري روجر فيدرير، لاعب التنس الشهير والمصنف الثالث عالميًا، ضد إقامة كأس ديفيز بثوبه الجديد تحت رعاية شركة جيرارد بيكيه.

وحصل جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة الإسباني، منذ عدة شهور على حقوق رعاية بطولة كأس ديفيز للتنس بداية من النسخة المقبلة التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد مدافع «البلوجرانا» في عدة مناسبات أن شركته التي تسمى «كوزموس»، وهي التي ترعى تلك البطولة في شكلها الجديد، تعمل على إقناع عدد من اللاعبين المميزين للمشاركة في نسختها المقبلة، ولكن يبدو أن السويسري روجر فيدرير والمصنف الثالث عالميًا ليس على اقتناع تام بالأمر.

وأدلى فيدرير بالعديد من التصريحات مؤخرًا هاجم فيها جيرارد بيكيه، مشيرًا إلى أنه وبنسبة كبيرة لن يشارك في تلك البطولة.

وجاء في تصريحاته: «لا تجمعني علاقة ببيكيه ولا أعرفه على المستوى الشخصي، كما أنني لست أدري ما نحتاج إليه للعمل».

وأكد بيكيه منذ عدة أيام خلال مشاركته بأحد البرامج التليفزيونية أنه يعمل في الوقت الحالي على إقناع لاعب التنس السويسري بالمشاركة في كأس ديفيز بنسخته الجديدة.

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى روجر واستفسر عن احتمالية مشاركته في إحدى نسخ تلك البطولة المقبلة، وأجاب السويسري أنه بالرغم من عدم اعتزاله المشاركة في تلك البطولة بشكلٍ رسمي؛ إلا أنه من المرجح وبقوة ألا يشارك بها، وفي هذا السياق تابع: «أنا أتقدم في العمر وهناك أمور أخرى أود أن أقوم بها وأماكن لم ألعب بها أبدًا».

اقرأ أيضًا:بيكيه: أتعمد إطلاق تصريحات مثيرة للجدل من أجل الضحك

جدير بالذكر أن السويسري لم يتأهل إلى المرحلة النهائية من كأس ديفيز بنسخته الجديدة التي ستقام بمدريد في شهر نوفمبر المقبل، كما أنه كان أحد أكثر من انتقد المنافسة منذ البداية بسبب مواعيد إقامتها وأنها تشبه للغاية كأس العالم المستقبلي التي ستنظمه رابطة محترفي التنس.