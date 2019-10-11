وزير الدفاع اللبناني: العملية العسكرية التركية يمكن أن تحمل تداعيات على لبنان

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب "إن العملية العسكرية التي تقودها تركيا على الحدود التركية - السورية، يمكن أن تحمل تداعيات على لبنان كونه يأوي عددا كبيرا من اللاجئين السوريين".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني اليوم /الجمعة/ لسفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما العملية العسكرية التركية.

كما تطرقت المناقشات بين وزير الدفاع وسفير الاتحاد الأوروبي إلى الأوضاع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان (مع سوريا)، حيث أشار الوزير بو صعب إلى أن القوات المسلحة اللبنانية بذلت جهودا كبيرة في سبيل ضبط هذه الحدود وإحكام السيطرة عليها.

وأكد أنه يتابع بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني مسار إغلاق ما تبقى من ثغرات حدودية محددة ومعروفة يتم استغلالها بين الحين والآخر من قبل بعض المهربين، لافتا إلى أنه وجه الجيش لاتخاذ كافة التدابير الميدانية المتاحة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائي وتام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع في هذا الشأن.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي استعداد أوروبا لتقديم الدعم للجيش اللبناني للمضي قدما في هذه الجهود؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.