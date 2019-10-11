رئيس وزراء إيطاليا عن العملية التركية: الخيار العسكري فشل تاريخيا فى تحقيق الاستقرار

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة، تعليقا على العملية العسكرية التركية في شمال سورية، إن الخيار العسكري فشل تاريخيا في تحقيق أي استقرار.

وفيما يتعلق بتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للانتقال إلى أوروبا، قال كونتي اليوم: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل هذا الابتزاز " وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أنه "بخصوص مسألة المهاجرين، دعمت أوروبا أنقرة مالياً بشكل واضح للغاية".

وشدد كونتي على ضرورة اتخاذ الإتحاد الأوروبي موقف موحد، مضيفا: "تاريخيا، الخيار العسكري فشل في تحقيق أي استقرار.. لا يمكننا قبول ذلك".