إقبال متوسط على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة

شهد مقر النقابة العامة للأطباء صباح اليوم إقبالا متوسطا من الأطباء بمحافظة القاهرة الذين بدء تواجدهم منذ التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتم فتح الصناديق في بداية الساعة التاسعة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني لتأمين الانتخابات.

وتواجد عددا من المرشحين على مقعد النقيب العام الأطباء لاستقبال الأطباء وتوزيع منشورات دعائية من جانب مؤيديها مثل المرشح لمقعد النقيب حسين خيري، وجمال شعبان، وبعضهم وزع المنشورات بنفسه مثل المرشح لمقعد النقيب أسامه عبد الحي.

وانتشرت لافتات الدعاية الإنتخابية، أعلي مبني النقابة وعلي جميع الأبواب المؤدية المداخل النقابة.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.

وتجري بالفرعيات على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وانطلقت صباح اليوم «الجمعة» انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء، (النقابة العامة والنقابات الفرعية) ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، التى يتنافس فيها 6 قوائم انتخابية هم (الاستقلال والمستقبل والتقارب والحكماء وأطباء مصر والأمل)، و16 طبيبا مرشحون على مقعد النقيب العام.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، عن المقار، التي تجرى بها انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها أمام الأطباء منذ التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة فى بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية، أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية، وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.